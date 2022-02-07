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Украинский полковник Серков назвал большой глупостью идею Зеленского отменить призыв в ВСУ

Армия
Украинский полковник Серков назвал большой глупостью идею Зеленского отменить призыв в ВСУ
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Киев, 7 февраля. Киев не сможет укомплектовать ВСУ даже наполовину, если в стране будет отменен воинский призыв, заявил полковник юстиции в запасе, экс-военный прокурор Игорь Серков.

Эксперт прокомментировал планы украинского лидера Владимира Зеленского перейти к полностью контрактной армии. Серков назвал большой глупостью идею отменить призыв в ВСУ. По его словам, всего одно такое решение президента в условиях войны может привести Украину к потере независимости.

«Заявлять о том, что будет отменен призыв — это элемент деморализации вооруженных сил, элемент разброда и шатания», — заявил он.

Серков убежден, что на Украине невозможно перейти на контрактную армию. По его словам, даже на 50% укомплектовать войска не удастся. Он пояснил, что сейчас в ВСУ призывают даже негодных для службы молодых людей, а шагов в сторону повышения престижа военных профессий власти не делают, поэтом отказ от призыва — большая глупость.

«А если мы отменим призыв, то кто будет проходить контрактную службу? Кто будет защищать суверенитет и территориальную целостность? Никто», — подытожил Серков.

Ранее сообщалось, что украинские войска испытывают большие проблемы из-за нехватки боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Также стало известно, что власти постоянно обманывают военнослужащих ВСУ при выплате пенсий и заработной платы, передает «Царьград».

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