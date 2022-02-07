Дочь онкобольной Заворотнюк оправдалась за свою яркую и насыщенную жизнь

Москва, 7 февраля. Наследница заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк объяснила, почему ведет яркую жизнь, несмотря на тяжелую болезнь матери.

Заворотнюк старается не уходить от разговоров на сложные для нее темы. Фолловеры в свою очередь не упускают возможности задать модели интересующие их вопросы, как о личной жизни, так и о здоровье знаменитой матери.

Недавно подписчики поинтересовались у наследницы актрисы, какие комментарии в блоге больше всего ее задевают. Заворотнюк призналась, что порой ей приходится оправдываться за насыщенную жизнь.

«Любые комментарии, касающиеся болезни мамы и того, что я продолжаю жить, радоваться и путешествовать. Это то, чего бы хотела моя мама — чтобы я была счастливой. Я год просидела дома и проплакала. Но в какой-то момент собралась и поняла, что жизнь проходит мимо, надо быть сильной», — объяснила блогер в своем Instagram-аккаунте.

Prt Scr instagram.com / @anna_zavorotnyuk

Недавно дочь звезды «Моей прекрасной няни» стала объектом критики после того, как не поздравила с днем рождения мужа матери — фигуриста Петра Чернышева. Наследница актрисы ответила на многочисленные обвинения в свой адрес.