Tesla понесла убытки из-за падения курса биткоина

Остин, 7 февраля. Автопроизводитель из США сообщил об убытках около 100 млн долларов из-за уменьшения курса первой криптовалюты.

Порядка 101 млн долларов потеряла автомобилестроительная компания, специализирующаяся на создании электрокаров из-за того, что курс биткоина просел.

Соответствующие данные представлены в отчете, показанном Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Кроме того, документ подтверждает, что сейчас в распоряжении у Tesla имеется порядка 1,99 млрд долларов в биткоинах.

«За год, закончившийся 31 декабря 2021 года, мы зафиксировали убыток от обесценения на сумму около 101 миллиона долларов США в результате изменений балансовой стоимости наших биткоинов и прибыль в размере 128 миллионов долларов США от наших продаж биткоинов», — отмечается в заявлении организации.

Концерн в январе 2021 года заявил, что вложил в главную криптовалюту современности примерно 1,5 млрд долларов. Впоследствии Tesla начала принимать токены в качестве средства платежа. В мае глава фирмы Илон Маск сообщил об отмене решения из-за отрицательного воздействия майнинга на экологию.

Тем не менее, спустя время, бизнесмен заявил, что Tesla снова будет принимать цифровые монеты, но это осуществится, когда инструменты будут производить на альтернативных источниках энергии. Tesla заработала на продаже биткоинов больше, чем на основном бизнесе — электромобилях. К февралю компания получила доход в 1,08 млрд долларов, а к середине месяца средства в токенах выросли до 2,58 млрд долларов. Газета The Times подсчитала, что за 2020 года автомобили принесли Tesla только 721 млн долларов.

Аналитик сервиса Bestchange.ru Никита Зуборев убежден, что мощный рост курса биткоина вплоть до 100 тыс. долларов за монету маловероятен в 2022 году.