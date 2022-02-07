РФС утвердил расписание матчей 1/8 финала Кубка России

Москва, 7 февраля. Российский футбольный союз (РФС) утвердил расписание матчей 1/8 финала Кубка страны, сообщается на официальном сайте организации.

Жеребьевка 1/8 финала Кубка России прошла 2 ноября 2021 года. На этой стадии сыграют 11 победителей групп элитного группового раунда турнира, а также пять лучших команд чемпионата страны.

По итогам жеребьевки право на домашний матч получили московское «Динамо», калининградская «Балтика» и владикавказская «Алания». С расписанием можно ознакомиться на сайте РФС.

Ранее сообщалось, что РФС предупредил клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) о том, что футболисты, тренерские штабы и административный персонал не смогут появляться на стадионах, если не получат паспорт болельщика (Fan ID).