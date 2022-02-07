Олимпийская чемпионка Слепцова назвала фамилии своих фаворитов на играх в Пекине

Звездная российская биатлонистка, которая в 2010 году завоевала золото Олимпийских игр, была чемпионкой мира и шесть раз поднималась на высшую ступеньку пьедестала почета в рамках Кубка мира, Светлана Слепцова в беседе с ФАН призналась, что с началом Олимпиады в Пекине не выключает телевизор и пристально следит за выступлением российских спортсменов.

«У меня сейчас круглые сутки спортивный канал работает. Я за всеми видами спорта слежу. Ведь такой праздник спорта бывает раз в четыре года. И у нас российские спортсмены такие молодцы все! Я уверена, что все медали у России еще впереди. Ведь сколько еще стартов у лыжников, у биатлонистов, у фигуристов, скелетон еще впереди и хоккей», — сообщила олимпийская чемпионка.

Собеседница ФАН отметила, что телевизионные трансляции Олимпиады вызывают у нее ностальгию по Ванкуверу, где она в составе эстафетной сборной стала обладательницей золотой медали.

kremlin.ru / Администрация президента России

«Участвовать в Олимпиаде было страшно ответственно. Я и сейчас помню день той гонки, словно это было вчера. Мне было тогда 23 года, и я, девчонка, бежала с олимпийскими чемпионками, и как мне было волнительно! Поэтому сейчас я очень хорошо понимаю наших спортсменов, которые борются за победу в Китае. И у кого-то из спортсменов это тоже первая Олимпиада, представляете, что человек чувствует?! Ведь каждый спортсмен с детства мечтает об олимпийской медали», — поделилась эмоциями биатлонистка.

Не стала скрывать Светлана Слепцова и своих любимчиков. Она легко назвала фамилии тех, за кого особенно болеет на Олимпийских играх в Пекине.

«Я не буду кривить душой и скажу, что я очень очень и очень сильно болею на этой Олимпиаде за лыжника Александра Большунова. И я абсолютно уверена, что он выиграет еще одну золотую медаль. Не менее сильно переживаю и за скелетонистку Елену Никитину. Хочу, чтобы у нее все тоже получилось», — призналась Светлана Слепцова.

ТАСС / Сергей Бобылев

Накануне депутат Государственной думы Олег Морозов рассказал в деталях, как следил за прямой трансляцией скиатлона, где российский лыжник Александр Большунов вырвал победу у соперников и принес России ее первую золотую медаль на Играх в Пекине.