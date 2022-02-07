Парламент Ливии: в текущем году выборы не состоятся

Тобрук, 7 февраля. Парламент Ливии, базирующийся на востоке страны, заявил, что общенациональные выборы в этом году не состоятся.

Об этом пресс-секретарь Палаты представителей Абдалла Блехек сообщил по итогам очередной сессии, прошедшей в Тобруке. Он также объявил, что избрание нового премьер-министра намечено на четверг, 10 февраля.

Переходное Правительство национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой утратило легитимность еще в конце прошлого года одновременно со срывом президентских и парламентских выборов. В стране с тех пор продолжается политический кризис на фоне отсутствия законного кабинета министров и неопределенности судьбы избирательного процесса.

Кроме того, в ходе сегодняшнего заседания депутаты Палаты представителей проголосовали за принятие очередной дорожной карты переходного периода, разработанной специальным парламентским комитетом. Новая программа предусматривает, что ливийские политические институты должны сначала внести поправки в конституционную декларацию, которая после революции 2011 года де-факто служила временным законом государства, и затем провести по ней референдум. Вне зависимости от того, какой из трех очерченных ранее сценариев окажется наиболее подходящим, всеобщие выборы не состоятся как минимум в течение следующих 14 месяцев.

На этой неделе кандидаты в премьер-министры, включая бывшего министра внутренних дел в Правительстве национального согласия (ПНС) Фатхи Башагу, предстанут перед парламентом, чтобы заручиться поддержкой его членов. Ранее каждый из них подал необходимые для выдвижения документы.

Несколько политиков уже выдвинули свои кандидатуры на пост главы правительства. Среди обязательных условий участия — наличие гражданства Ливии и отказа от баллотирования в ходе дальнейших президентских выборов.