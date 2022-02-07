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Ида Галич показала округлившийся живот в день рождения своего сына Леона

Шоу-бизнес
Ида Галич показала округлившийся живот в день рождения своего сына Леона
instagram.com  /  @galichida

Москва, 7 февраля. Видеоблогер, певица и телеведущая Ида Галич ровно два года назад впервые стала мамой. В день рождения своего сына Леона знаменитость показала кадры, сделанные в период ее беременности.

Радостная новость о беременности Галич дошла до ушей ее преданных поклонников 14 августа 2019 года. В начале февраля 2020 года блогер родила сына, которого вместе со своим супругом Аланом Басиевым решила назвать Леоном. Рождение ребенка стало очень важным событием в жизни Галич, с момента которого минуло, по ее словам, два невероятных года.

«Не верится, что два года прошло! Два года, как я мама! Два невероятных и удивительных, прекрасных года! Спасибо вам за теплые слова. Я так тебя люблю, сын!» — поделилась Галич радостью в посте, который разместила в личном Instagram-аккаунте.

Ида Галич показала округлившийся живот в день рождения своего сына Леона
Prt Scr instagram.com / @galichida

«С днем рождения!»;

«Женщина, родившая ребенка — настоящая героиня. Будьте счастливы!»;

«Урааа! А у нас вчера годик был», — подхватили праздничное настроение Галич ее поклонники.

Галич и Басиев объявили о своем решении развестись в середине декабря 2020 года. В начале 2021 года суд официально расторг их брак. Несмотря на это, бывшим влюбленным удалось сохранить дружеские отношения.

Не менее оригинально рождение ребенка в начале февраля отметила известная российская певица Ольга Серябкина, выпустившая новый трек вскоре после появления младенца на свет.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ида Галич показала округлившийся живот в день рождения своего сына Леона
галич блогер сын
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