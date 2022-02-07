Глава минобороны Украины усомнился в способности «Железного купола» защитить страну

Киев, 7 февраля. Украинский министр обороны Алексей Резников усомнился в способности израильской системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» защитить стратегические объекты на Украине, передает издание Defence Express.

Глава минобороны отметил, что в Израиле эта система обеспечивает защиту от ракет с низкой скоростью и малой дальностью. При этом на Украине «Железный купол» не сможет защитить атомные станции, аэродромы и другие важные объекты. По его мнению, необходимо развивать украинские системы ПРО.

Ранее Алексей Резников опроверг заявления Запада о готовящемся «российском вторжении». Он отметил, что минобороны Украины не видит угрозы со стороны РФ, пишет «Царьград».