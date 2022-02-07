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Глава минобороны Украины усомнился в способности «Железного купола» защитить страну

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 19:53
Армия
Глава минобороны Украины усомнился в способности «Железного купола» защитить страну
wikipedia.org  /  The Israel Defense Forces / CC BY-SA 3.0

Киев, 7 февраля. Украинский министр обороны Алексей Резников усомнился в способности израильской системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» защитить стратегические объекты на Украине, передает издание Defence Express.

Глава минобороны отметил, что в Израиле эта система обеспечивает защиту от ракет с низкой скоростью и малой дальностью. При этом на Украине «Железный купол» не сможет защитить атомные станции, аэродромы и другие важные объекты. По его мнению, необходимо развивать украинские системы ПРО.

Ранее Алексей Резников опроверг заявления Запада о готовящемся «российском вторжении». Он отметил, что минобороны Украины не видит угрозы со стороны РФ, пишет «Царьград».

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украина алексей резников минобороны украины железный купол
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