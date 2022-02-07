Постпред России при ООН Небензя заразился коронавирусом

Москва, 7 февраля. Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя подхватил COVID-19.

Он сдал тест на наличие инфекции, который оказался положительным. Сейчас Василий Небензя находится на самоизоляции, сообщили в постпредстве России при ООН.

«Сегодня тест Василия Небензи оказался положительным. Постпред находится на самоизоляции и вернется к очной работе, когда результаты тестов будут отрицательными», — отметили в дипмиссии.

Ранее постпред РФ при ООН указал на невыполнение Минских соглашений на Украине. При этом, чем больше проходит времени, тем больше Донбасс отдаляется от официального Киева, констатировал Василий Небензя.