Британский актер Том Холланд хочет сняться в экранизации видеоигры «Джек и Декстер»

Вашингтон, 7 февраля. Британский актер Том Холланд признался, что хотел бы сыграть одну из ведущих ролей в экранизации культового платформера «Джек и Декстер», выпущенного компанией Sony Computer Entertainment в 2001 году.

Разработчиком этой видеоигры в свое время выступила Naughty Dog — та же компания, что спустя годы выпустит серию приключенческих игр Uncharted, в киноадаптации которой уже задействован Холланд.

«Я хотел бы сняться в фильме о Джеке и Декстере, в котором я бы сыграл Джека. Но снимать должна студия A24, чтобы получилось необычно и, типа, мрачно. Да, я бы снялся в по-настоящему необычной игровой версии «Джека и Декстера», — высказался 25-летний актер в интервью GameSpot.

Мировую известность Холланд получил благодаря роли Человека-паука в новой трилогии Джона Уоттса и нескольких кинокомиксах серии «Мстители». Последний фильм о «дружелюбном соседе» с его участием, получивший подзаголовок «Нет пути домой», вышел в мировой прокат 13 декабря 2021 года и был горячо встречен как критиками, так и зрителями.

Российская премьера ленты состоялась двумя днями позже мировой — 15 декабря. Фильм принес создателям более 1,7 млрд долларов. Как стало известно ранее, Холланд вернется к роли этого супергероя еще как минимум в одной картине.