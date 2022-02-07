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Дефицит микрочипов будет влиять на производство АвтоВАЗа до конца 2022 года

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 19:48
Экономика
Дефицит микрочипов будет влиять на производство АвтоВАЗа до конца 2022 года
lada.ru  /  АО ''АВТОВАЗ''

Москва, 7 февраля. Проблемы, влияющие на поставки необходимых АвтоВАЗу деталей, сохранятся до конца года. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал президент Bosch в России, Украине, Белоруссии, Центральной Азии, Монголии и на Кавказе Штеффен Хоффманн.

Корпорация Bosch — единственный поставщик электронных компонентов систем ESP и ABS, которые используются при производстве машин Lada. Рынок до сих пор страдает из-за кризиса и нехватки полупроводниковых элементов, поэтому у АвтоВАЗа могут быть перебои со сборкой моделей вплоть до начала 2023 года.

«Мы меняем расписание производства из-за того, что управление целым заводом зависит от доступности одного компонента. Если он доступен, что-то производится в определенном объеме, потом производство вновь останавливается. Соответственно, когда компонент появляется, выпуск перезапускается, и это очень непросто», — рассказывает о ситуации в отрасли Хоффманн.

При этом в России с Bosch сотрудничают также КамАЗ и ГАЗ, которые также нуждаются в комплектующих, хотя эти компании не ощутили на себе кризис так сильно, как тольяттинский автозавод.

АвтоВАЗ впервые столкнулся со значительными трудностями при установке систем ABS и динамической стабилизации во второй половине прошлого года. По этой причине концерн уже многократно замораживал производство, так как на предприятиях попросту не хватало деталей.

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