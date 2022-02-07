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Леонид Агутин похвастался талантом своей 22-летней дочери

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 19:47
Шоу-бизнес
Леонид Агутин похвастался талантом своей 22-летней дочери
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0

Москва, 7 февраля. Заслуженный артист России Леонид Агутин опубликовал видео со своей взрослой дочерью Елизаветой Варум.

Девушка, которая взяла фамилию своей знаменитой матери певицы Анжелики Варум, пошла по стопам родителей. Наследница проживает в США и занимается там музыкой. У нее даже есть своя группа, в которой она является солисткой.

Артист опубликовал видео в своем Instagram-аккаунте и похвастался фолловерам талантом 22-летней дочери. Начинающая исполнительница очаровала поклонников отца пением.

Леонид Агутин похвастался талантом своей 22-летней дочери
Prt Scr instagram.com / @agutinleonid

Певец отметил профиль наследницы в социальной сети. Варум ведет свой небольшой блог с шестью тысячами подписчиков. Девушка иногда публикует фотографии из личной и творческой жизни. Елизавета показывает подписчикам видео со своих концертов.

Звездная пара тепло поддерживает начинания дочери и всячески ей помогают. Стоит отметить, что у певицы действительно есть талант, поэтому она легко может повторить успех родителей.

Недавно исполнитель хита «Я буду всегда с тобой» опубликовал кадр с повзрослевшим ребенком, но уже не своим, а художественного руководителя Московского художественного театра им. А.П.Чехова Константина Хабенского.

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