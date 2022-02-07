Глава ФЗНЦ Шугалей рассказал, о чем Макрон хочет договориться с Москвой помимо Украины

Москва, 7 февраля. Переговоры президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном, очевидно, затрагивают не только тему деэскалации напряженности вокруг Украины. Таким мнением поделился с международной редакцией ФАН глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

7 февраля президент Пятой республики прибыл в столицу РФ для встречи с российским лидером. Как заявлял официальный представитель французских властей Габриэль Атталь, эта поездка была запланирована в рамках усилий гаранта, направленных на решение украинского кризиса.

#7Feb ???????? Francia: el presidente Emmanuel Macron se reunirá este lunes con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin.#SomosFronteraViva pic.twitter.com/i7nw81bIWt — Frontera Viva (@fronteravivanew) February 7, 2022

Между тем, считает Максим Шугалей, тема ситуации в Донбассе может оказаться не единственной в повестке встречи. По мнению ученого, для Макрона, чьи позиции существенно ослабли как внутри страны, так и на международной арене, поездка в РФ может быть банальной попыткой набить политические очки.

«Во Франции уже в апреле предстоят президентские выборы. И как я уже говорил, для теряющего популярность Макрона сам факт общения с сильным лидером, которым является российский президент Владимир Путин, уже дает возможность добавить себе несколько процентов», — отметил Шугалей.

Глава ФЗНЦ не исключил, что в рамках диалога лидеров двух стран могут обсуждаться и не столь очевидные темы.

«Но я думаю, что кроме этого, Макрон хочет договориться с Москвой, чтобы ему в преддверии выборов прислали русских "33 богатырей". Надо бы проверить, есть ли в окрестностях французской столицы гостиница "Парижаночка"», — сыронизировал социолог.

Ранее о реальных позициях Эммануэля Макрона на мировой и внутриполитической арене рассказал политолог Олег Матвейчев. По мнению специалиста, французский президент не оправдал ожиданий своих соотечественников, фактически лишив Париж остатков влияния в Африке, из-за чего глава Пятой республики растерял львиную долю электората.