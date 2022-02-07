Алла Пугачева отдает всю свою пенсию на благотворительность

Москва, 7 февраля. Звезды российского шоу-бизнеса обычно предпочитают не скрывать сумму своих пенсионных выплат. Певица Алла Пугачева, например, вообще предпочитает отдавать всю пенсию нуждающимся, невзирая на ее размер.

Сумма пенсионных выплат артистов зависит от нескольких факторов, поэтому у каждого они могут сильно отличаться. Например, актер Михаил Боярский получает 20 тысяч рублей, чем очень доволен.

Телеведущий Леонид Якубович заслужил 23 тысячи рублей в месяц за 60 лет стажа. Дополнительную надбавку он получает за звание народного артиста СССР, поэтому в итоге у него выходит 53 тысячи рублей, пишут «Народные Новости»

Пенсия певицы Аллы Пугачевой составляет 47 тысяч рублей. Народная артистка СССР предпочитает отдавать всю сумму на благотворительность, сообщает телеканал «360».

Стоит отметить, что обеспеченной исполнительнице хита «Миллион алых роз» хватает средств и без пенсии, чтобы очень молодо выглядеть в свои 72 года. Недавно «помолодевшая» Пугачева спровоцировала слухи о новой пластике лица.