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Президент Польши Дуда опасается постоянного военного присутствия ВС РФ в Белоруссии

Армия
Президент Польши Дуда опасается постоянного военного присутствия ВС РФ в Белоруссии
flickr.com  /  Andrzej Duda

Варшава, 7 февраля. Президент Польши Анджей Дуда опасается, что российские войска не покинут территорию Белоруссии после завершения проводимых там российско-белорусских военных учений.

После встречи с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом польский лидер заявил, что подразделения ВС РФ активно перебрасываются на территорию Белоруссии. По его словам, Варшава понимает, что там будут проходить военные учения, однако у поляков есть определенные опасения на этот счет.

«Все мы с опасением смотрим на то, что в итоге это российское присутствие принципиально изменит архитектуру безопасности в нашей части Европы в ситуации, если эти подразделения не вернутся после окончания учений в свои гарнизоны, а останутся в Белоруссии», — сказал Дуда.

Стоит подчеркнуть, что в настоящее время на белорусской территории проходит проверка сил реагирования Союзного государства. Уже 10 февраля там стартуют маневры «Союзная решимость — 2022».

Ранее в Литве заявили о повышении боеготовности войск. Минобороны страны приняло соответствующее решение из-за стартующих на этой неделе российско-белорусских учений.

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