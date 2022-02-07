Президент Польши Дуда опасается постоянного военного присутствия ВС РФ в Белоруссии

Варшава, 7 февраля. Президент Польши Анджей Дуда опасается, что российские войска не покинут территорию Белоруссии после завершения проводимых там российско-белорусских военных учений.

После встречи с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом польский лидер заявил, что подразделения ВС РФ активно перебрасываются на территорию Белоруссии. По его словам, Варшава понимает, что там будут проходить военные учения, однако у поляков есть определенные опасения на этот счет.

«Все мы с опасением смотрим на то, что в итоге это российское присутствие принципиально изменит архитектуру безопасности в нашей части Европы в ситуации, если эти подразделения не вернутся после окончания учений в свои гарнизоны, а останутся в Белоруссии», — сказал Дуда.

Стоит подчеркнуть, что в настоящее время на белорусской территории проходит проверка сил реагирования Союзного государства. Уже 10 февраля там стартуют маневры «Союзная решимость — 2022».

Ранее в Литве заявили о повышении боеготовности войск. Минобороны страны приняло соответствующее решение из-за стартующих на этой неделе российско-белорусских учений.