Сирийская полиция ведет поиски 6-летнего мальчика, похищенного в Деръа

Деръа, 7 февраля. Сирийская семья из административного центра провинции Деръа четвертый месяц собирает деньги для выкупа своего шестилетнего ребенка у похитителей.

Согласно интервью дяди мальчика для сирийской радиостанции Sham FM, в начале ноября Фаваз аль-Катаифан был похищен по дороге в школу четырьмя людьми на мотоциклах. В скором времени преступники связались с его родителями через мессенджеры WhatsApp и Telegram, потребовав выкуп в размере 700 миллионов сирийских фунтов (что эквивалентно 280 тысячам долларов). Позже, после эмоциональных просьб матери, эта сумма снизилась до 400 миллионов сирийских фунтов.

Six-year-old boy kidnapped for three months in Syria, as family try to collect ransomhttps://t.co/cImOzrEBfj pic.twitter.com/f2XzAAq4Zg — Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 7, 2022

С тех пор похитители прислали семье несколько видеороликов, содержащих сцены избиения ребенка и его обращения к родителям. В частности известно, что на одном из видео раздетый мальчик со следами побоев кричит: «Ради Бога, не бей меня!».

К настоящему моменту семье удалось собрать лишь 250 миллионов сирийских фунтов посредством продажи практически всего ценного, что у нее было. Обращений к каким-либо организациям для сбора дополнительных денег не производилось.

Начальник полиции Деръа Дирар аль-Дандал заявил, что родственники похищенного обратились к правоохранителям сразу после похищения, после чего было немедленно заведено соответствующее уголовное дело.

«При похищении людей в любом обществе преступники выдвигают семье похищенного определенные условия, которые заключаются в том, чтобы они не информировали третьи стороны или власти под угрозой причинения вреда похищенному», — сказал он информагентству Al-Watan.

Эта история вызвала отклик в социальных сетях, пользователи которых распространяют посты с хэштегом «Спасите Фаваза аль-Катаифана».

Ранее в ООН забили тревогу по поводу тяжелых условий содержания несовершеннолетних в тюрьме «Ас-Сынаа» города Хасака, в настоящий момент подконтрольного курдским «Сирийским демократическим силам» (СДС). Подростки в возрасте 12-18 лет содержатся в одном здании с взрослыми из-за отсутствия у курдов средств на постройку отдельной тюрьмы.

Представители ЮНИСЕФ, посетившие пенитенциарное учреждение, констатируют, что в ходе январских столкновений курдских боевиков с террористами «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) часть подростков погибла при обстрелах. До этих событий в «Ас-Сынаа» содержались около 700 детей (при общей численности заключенных в 3 500 человек, преимущественно боевиков), теперь же установить их количество затруднительно.

1 Организация запрещена на территории РФ.