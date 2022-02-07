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Nissan постепенно сворачивает разработку двигателей внутреннего сгорания

Экономика
Nissan постепенно сворачивает разработку двигателей внутреннего сгорания
nissan.ru

Токио, 7 февраля. Автомобилестроительная компания из Японии планирует прекратить создание классических ДВС, пишет газета Nikkei.

Достижение целей по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу, которые устанавливаются многими государствами мира, а также переход на создание электрокаров приводят к тому, что Nissan собирается отказаться от традиционных моторов.

Предполагается, что Nissan Motor остановит разработку бензиновых силовых агрегатов для всех своих рынков. Единственным исключением здесь останутся Соединенные Штаты Америки, где спрос на такие авто чрезмерно высок.

На данный момент концерн уже не производит бензиновые моторы для Европы. Вскоре компания хочет заморозить создание ДВС для Японии и китайских потребителей. При этом в компании уточняют, что будут улучшать эксплуатируемые двигатели вместо создания новых.

Британская компания Rolls Royce собирается перейти на полное производство электромобилей к 2030 году. Концерн из США General Motors планирует перевести основной выпуск машин на электродвигатели к 2035 году. Тренд на электрификацию транспорта постепенно набирает все большие обороты.

В России в прошлом году реализовали 9070 подержанных электрокаров. Данный показатель на 69% больше, чем наблюдалось в 2020 году.

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