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Три вакансии приходятся на каждого безработного во Владимирской области
Общество
Три вакансии приходятся на каждого безработного во Владимирской области
social.gov39.ru  /  Пресс-служба Министерства социальной политики Калининградской области

 

Владимир, 7 февраля. По данным Владимирстата, на конец 2021 года в регионе статус безработного имели 5634 человека. При этом количество свободных вакансий составляло около 20 тысяч.

Как отмечают в службе статистики, количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, до 2019 года включительно имело стойкую тенденцию к снижению. В 2020 году в связи с пандемией, временным закрытием некоторых предприятий, введением ограничений в работу некоторых предприятий численность безработных увеличилась в 3,8 раза, сообщают «Владимирские ведомости». Однако уже в 2021 году она снизилась в 4,4 раза по сравнению с уровнем 2020 года.

Средняя продолжительность зарегистрированной безработицы в прошлом году во Владимирской области составляла чуть менее четырех месяцев.

Ранее ФАН рассказывал об инициативе депутата Госдумы Сергея Миронова. Он предложил существенно увеличить минимальный размер пособия по безработице.

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