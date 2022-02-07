Три вакансии приходятся на каждого безработного во Владимирской области

Владимир, 7 февраля. По данным Владимирстата, на конец 2021 года в регионе статус безработного имели 5634 человека. При этом количество свободных вакансий составляло около 20 тысяч.

Как отмечают в службе статистики, количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, до 2019 года включительно имело стойкую тенденцию к снижению. В 2020 году в связи с пандемией, временным закрытием некоторых предприятий, введением ограничений в работу некоторых предприятий численность безработных увеличилась в 3,8 раза, сообщают «Владимирские ведомости». Однако уже в 2021 году она снизилась в 4,4 раза по сравнению с уровнем 2020 года.

Средняя продолжительность зарегистрированной безработицы в прошлом году во Владимирской области составляла чуть менее четырех месяцев.

Ранее ФАН рассказывал об инициативе депутата Госдумы Сергея Миронова. Он предложил существенно увеличить минимальный размер пособия по безработице.