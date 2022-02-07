Жительница Воронежской области прыгнула в ледяную реку, чтобы спасти хаски

Россоши, 7 февраля. Жительница Воронежской области Галина Восковых нырнула в ледяную воду, чтобы спасти тонущую собаку. Женщина призналась, что не видит в своем поступке ничего героического.

Пес породы хаски сбежал от хозяйки и упал в реку в городе Россоши, но был спасен 65-летней горожанкой. Пенсионерка уже много лет практикует моржевание, поэтому с легкостью смогла помочь животному. Также женщина занимается йогой, скандинавской ходьбой и выращивает орхидей, передает Telegram-канал SHOT.

В прошлом Галина работала на почте. По словам пенсионерки, своих животных у нее дома нет. Однако сразу понятно, что любовь к ним у женщины присутствует. Сейчас спасенный пес снова с хозяевами и чувствует себя хорошо.

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