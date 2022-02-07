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Политолог Кедми уличил США в незнании истории после слов о поддержке Токио в вопросе Курил

Политика
Политолог Кедми уличил США в незнании истории после слов о поддержке Токио в вопросе Курил
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 февраля. Руководство США не знает элементарные факты из истории, поэтому делает различные громкие заявления. Об этом заявил военно-политический эксперт Яков Кедми.

Ранее посол США в Токио Рам Эмануэль заявил, что Вашингтон поддерживает Японию в вопросе «северных территорий» — так в стране называют Курильские острова. По его словам, США признали японский суверенитет над четырьмя спорными островами еще с 1950-х годов.

Эти слова рассмешили Кедми, который решил преподать американскому дипломату ценный урок об истинной принадлежности Курил. Политолог считает, что послы США являются лишь «политическими назначенцами», которые ничего не понимают в международной политике и плохо знают историю, а также постоянно перевирают факты.

В частности, политолог напомнил, что в 1945 году в Ялте Сталин, Рузвельт и Черчилль подписали соглашение, по которому принадлежащие России права, нарушенные вероломным нападением Японии в 1904 году, восстанавливались, а Советскому Союзу передавались Курильские острова.

Политолог Кедми уличил США в незнании истории после слов о поддержке Токио в вопросе Курил
wikipedia.org / Anatoly Gruzevich, VNIRO Russia/Общественное достояние

«США готовы поддержать любую японскую провокацию, даже если их заявления противоречат ими же подписанными документами. Было четко зафиксировано, что Курильские острова переходят под юрисдикцию России и возвращаются в СССР после того, как частично были отобраны Японией после русско-японской войны», — цитируют эксперта «Народные новости».

Закон о преференциальном режиме на Курильских островах может вступить в силу в течение ближайших двух месяцев. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, передает НСН.

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