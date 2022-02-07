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Индустрию красоты и благотворительность обсудят в медиацентре «Патриот»
Общество
Индустрию красоты и благотворительность обсудят в медиацентре «Патриот»
pixabay.com  / 

Наибольший урон пандемия COVID-19 нанесла по сфере услуг и малому бизнесу. Как заявил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, в стране в прошлом году закрылись более 220 тысяч российских компаний. Впрочем, нашлись и резервы для роста: прирост ВВП РФ в прошлом году составил примерно 4,5%.

Как петербургские салоны красоты и парикмахерские перенесли второй год пандемии? Чем барбершоп отличается от парикмахерской? Сможет ли российская индустрия красоты перейти на отечественную продукцию, если Запад обрушит на нас тотальные санкции? Чем отличаются российские салоны от европейских?

Стало ли меньше благотворительных взносов за минувшие два пандемийных года? Какова динамика развития отечественной онкологии, появляется ли у детей больше шансов на выживание? Что в первую очередь требуется детским хосписам в России?

На эти и другие вопросы в программе депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, члена комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству, координатора «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу «В десятку с Дмитрием Пановым» ответят предприниматели и общественные деятели.

В студии медиацентра «Патриот» выступят:

  • Ляля Садыкова, генеральный директор ООО «Лаки Лайк», сооснователь Ассоциации предпринимателей индустрии красоты (АПИК);
  • Павел Ткаченко, исполнительный директор благотворительного фонда «Детский хоспис».

Пресс-конференция состоится 8 февраля, во вторник, в 12:30.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +7 999 214 8054, +79006216038.

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благотворительность малый бизнес красота
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