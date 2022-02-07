Экономист Землянский: оговорка японского премьера лишила ЕС шансов на выживание без российского газа

Брюссель, 7 февраля. Соединенные Штаты готовят еще один крайне неприятный и даже опасный газовый сюрприз своим европейским союзникам.

Европа категорически отказывается учиться на ошибках совсем недавнего прошлого и снова возлагает все надежды на помощь США в случае полного прекращения поставок российского газа. Тем временем простейшая аналитика говорит о том, что американские дельцы провернут тот же трюк, что спровоцировал глубокий энергетический кризис в ЕС каких-то несколько месяцев назад. Даже японский премьер-министр по-своему намекает европейским чиновникам на печальный исход подобных расчетов, но представители европейской верхушки с завидным упрямством суют голову в ту же петлю.

С таким предупреждением в адрес Европы в эфире своего YouTube-канала выступил украинский экономист, эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский, комментируя недавнее заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Последний, в частности, выразил уверенность в том, что США, Катар и Азербайджан помогут Евросоюзу компенсировать дефицит голубого топлива, если Россия вдруг сократит или прекратит поставки газа в Европу. Что-то похожее выдал и представитель Пентагона в ЕС Кирби. Американский генерал сразу же связал «газовую блокаду» с обострением ситуации на Украине и заверил европейских партнеров в том, что Вашингтон разрабатывает разные варианты решения проблемы с поставками газа.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Экономист призвал европейцев слушать не политиков с генералами, а энергетиков. К примеру, не так давно аналитики Блумберг подробно объясняли, почему Катар и Азербайджан не смогут компенсировать Европе потерю российского газа. Это же издание, кстати, на днях победно заявляло, что в ЕС из США со дня на день прибудут 20 танкеров с СПГ, еще 80, мол, в пути. Но журналисты скромно умолчали, куда в действительности направляются оставшиеся танкеры и дойдут ли они до Европы. Недавний опыт уже показал, что американские танкеры моментально меняют курс, как только на азиатских рынках растет цена. Она и сейчас-то куда привлекательнее, так что американские кораблики уже плывут в Индийский океан. Если нет, то это несомненно произойдет, если по той или иной причине поставки российского газа все же прервутся. Цены взлетят и ЕС останется ни с чем.

«Дальше пойдет вот чистая экономика. Либеральная экономика. Цена на газ пойдет вверх и вот эти вот газовозики, которые благополучно мчались к европейским терминалам, быстро развернуться и на всех парах рванут к азиатским, так как премия на тысяче кубов там будет куда выше, чем в ЕС. Кстати, вот эту позицию хорошо охарактеризовал премьер Японии, который говорил: Мы вот тоже рассматриваем, нас очень беспокоит Украина, мы может быть сможем отказаться от некоторых объемов в пользу ЕС, но (вот тут он допустил любопытную оговорку, которая является ключевой для всех стран) с учетом обеспечения интересов нашего населения. Эта меткая оговорка в буквальном смысле лишает Европу малейшего шанса выжить без российского газа за счет помощи других. Просто потому что никакой такой помощи не будет, ибо все постараются заработать как можно больше на ситуации, защищая в первую очередь свои интересы», — иронично отметил Землянский.

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