Что такое королева-консорт и какие у Камиллы Паркер-Боулз обязанности

Королева Елизавета II заявила, что надеется на принятие нацией ее невестки в качестве королевы-консорта после восхождения принца Чарльза на престол. Но что же это за звание и почему Камилла и Кейт вообще могли остаться принцессами, пишет Marie Claire.

Статус супруг главных сынов короны долгое время был главным предметом спора, но в конце прошлой недели Елизавета II обратилась к нации, где расставила все точки над i.

Когда королем Великобритании станет Чарльз, его супруга Камилла получит титул королевы-консорта. Он будет переходить каждой следующей супруге суверена.

Стоит отметить, что Ее Величество внесла ясность в данный вопрос в день, когда празднуется ее 70-летний юбилей правления. Британия отмечала его 5 февраля.

«Когда придет время, мой сын Чарльз станет королем, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле такую же поддержку, какую оказываете мне. И мое искреннее желание заключается в том, чтобы, когда этот момент настанет, Камилла продолжила нести свою верную службу в качестве королевы-консорта», — указано в обращении монарха.

Но почему же будущее положение герцогини Корнуолльской вызывало уйму дискуссий? Почему заявление Елизаветы так важно не только для Камиллы, но и для супруги старшего сына Чарльза — принца Уильяма? История началась в 2005 году.

После свадьбы принца Уэльского с Камиллой Паркер-Боулз дворец сообщил, что вторая жена наследника не возьмет на себя роль королевы, ее титул именуется принцессой-консортом. По слухам, такое решение было принято под давлением общественного мнения.

Британцы не сразу приняли союз Чарльза и Камиллы. Тогда прошло еще не так много времени с момента гибели принцессы Дианы.

Перед свадьбой Камилла переживала, что нация бойкотирует церемонию, но благодаря долгому времени работы пары для страны мнение к ней кардинально изменилось.

Что же такое консорт и какова роль Камиллы? Проще всего рассмотреть этот титул на примере других членов королевской семьи, которым посчастливилось получить его.

«Консорт» — это супруг или супруга правителя. В отличие от короля или королевы, формального положения у них нет и прямые задачи им не ставятся. Главная их цель — поддерживать супруга или супругу на протяжении всего правления. Например, не только женщины были королевами-консорт. Яркий пример: не так давно покинувший этот бренный мир принц Филипп или принц Альберт, известные своей активной гражданской позицией и социальной деятельностью.

Ранее сообщалось, как Кейт Миддлтон впервые появилась на публике вместе с Камиллой Паркер-Боулз.