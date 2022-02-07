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Клебо извинился за отказ от общения с журналистами после скиатлона на ОИ-2022

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 19:23
Олимпийские игры 2022
Клебо извинился за отказ от общения с журналистами после скиатлона на ОИ-2022
Global Look Press  /  Hendrik Schmidt/dpa

Пекин, 7 февраля. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо в своем Instagram-аккаунте извинился за отказ от обязательного общения с журналистами в микст-зоне после скиатлона на зимней Олимпиаде. 

Как признался трехкратный олимпийский чемпион Игр-2018 в Пхенчхане, вчерашняя лыжная гонка пошла не по плану.

«Как и микст-зона [пошла не по плану]. Приношу свои извинения‍. Мне повезло, что завтра у меня будет еще один шанс. Я сделаю все возможное! Теперь я сосредоточен на спринте!» — написал 25-летний Клебо.

Напомним, в минувшее воскресенье норвежский лыжник завершил гонку на 40-й строчке. Золотую медаль завоевал россиянин Александр Большунов. Отставание между спортсменами составило более девяти минут.

Мужская спринтерская гонка на пекинских Играх состоится во вторник, 8 февраля. Старт — в 15:00 по московскому времени.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Клебо извинился за отказ от общения с журналистами после скиатлона на ОИ-2022
скиатлон ои-2022 Йоханнес Клебо
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