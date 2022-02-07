Третий за день самолет ВС США с десантниками на борту приземлился в Польше

Варшава, 7 февраля. Третий за день американский военно-транспортный самолет C-17A Globemaster III с военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США прибыл в Польшу.

Отмечается, что переброска американских военнослужащих на территорию Восточной Европы проводится в рамках усиления Североатлантического альянса в регионе. Отправка дополнительного воинского контингента ВС США была ранее одобрена американским лидером Джо Байденом.

Стоит подчеркнуть, что 7 февраля на территорию Польши прибыли еще два военных борта с десантниками. Один из них приземлился в аэропорту польского города Жешув, расположенного в 90 километрах от границы с Украиной. Всего Пентагон планирует развернуть на польской территории 1,7 тысячи американских солдат.