Британское издание Mirror 5 февраля сообщило об отправке на Украину более сотни бойцов элитных спецподразделений. Корреспондент Дэн Уорбертон считает обучение украинских коллег основной функцией, которую будут выполнять британские военные на берегах Днепра.

«Подразумевается, что в качестве военных советников в стране будут работать отборные подразделения САС, СБС, специального разведывательного полка и группы поддержки спецназа. Считается, что они помогут обучать украинцев тактике борьбы с повстанцами, снайперской стрельбе и диверсиям. Британский спецназ смог развернуть такое большое количество сил в регионе, потому что он больше не действует в Афганистане», — написал журналист в своем материале.

О том, только ли обучение будет входить в круг служебных обязанностей британцев, ФАН побеседовал с военным историком Юрием Кнутовым, по мнению которого, все, что в наши дни происходит вокруг Украины, носит крайне тревожный характер.

«На территорию Украины направляются не только британские спецназовцы, но и американские, польские… Едут из многих стран снайперы, едут ЧВК, едут наемники. Целью же всех этих «специалистов» можно назвать проведение диверсионно-разведывательных операций, действия в тылу, обучение военнослужащих ВСУ диверсионной деятельности и обучение их работе со всеми теми образцами вооружений, которые в настоящее время США и Великобритания поставляют в Киев», — отметил эксперт.

Упомянул Юрий Кнутов и о боевой эффективности британских спецподразделений, с которой напрямую связана их дальнейшая участь.

«Давайте вспомним Афганистан, бегство из Кабула… Британцы в женской одежде… Я думаю, что та же самая участь их ждет, если Запад нападет на Донбасс».

Тем не менее военный историк предельно далек от шапкозакидательских настроений и оценивает вероятность возникновения полномасштабного военного конфликта в Донбассе абсолютно взвешенно.

«Оружие, которое поставляется на Украину по вполне налаженному авиамосту, предназначено для применения в условиях городского боя, и оно имеет срок хранения — год или два. При этом оружие Киеву не дарят — оно идет по связанным кредитам. То есть долг у Украины уже есть, а все полученное придется через какое-то время утилизировать? Нет. Его необходимо будет применить до истечения сроков хранения. Таким образом, Запад просто заставляет Украину начать войну. Таким образом, я считаю, что нападение на Донбасс для США и Украины просто необходимо. По крайней мере, Байдену — для роста рейтинга, упавшего после ухода из Афганистана и по массе других причин. Ситуация крайне опасная именно в силу того, что в войне заинтересована Америка», — заключил Юрий Кнутов.

Что же касается конкретных цифр, в которых выражается вся эта военная «помощь», то их озвучил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, слова которого приводит Telegram-канал «Донбасс решает». Согласно данным министра, за последние месяцы на Украину переброшено более тысячи тонн оружия и военного оборудования. Денежный объем помощи пересек отметку в 1,5 миллиарда долларов.