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Путин научил Макрона пользоваться устройством для синхронного перевода

Политика
Путин научил Макрона пользоваться устройством для синхронного перевода
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 7 февраля. Встреча президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона в стенах Кремля началась с небольшой заминки. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Пул №3».

Переговоры стартовали в Кремле за длинным столом, чтобы лидеры соблюдали дистанцию для защиты от коронавируса в период пандемии.

Перед началом встречи произошел небольшой конфуз, так как лидеры не знали, как именно будет устроен перевод. Когда президенты сели в кресла, Путин взял в руки устройство для синхронного перевода и поинтересовался, им ли предстоит пользоваться во время общения. Затем он надел наушник и преподал урок Макрону, как нужно использовать аппарат, чтобы слышать собеседника.

«Мы не встречались уже два года. Накопилось очень много вопросов, которые можно и нужно обсуждать», — сказал Владимир Путин.

Ранее президент Франции сообщил об оптимистичном настрое перед разговором с российским лидером. При этом иностранный политик подчеркнул, что не ожидает мгновенных чудес.

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Все новости / Политика / Путин научил Макрона пользоваться устройством для синхронного перевода
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