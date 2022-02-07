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Сергей Лазарев едко ответил на претензию Николая Баскова из-за своего отдыха в Испании

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 19:06
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев едко ответил на претензию Николая Баскова из-за своего отдыха в Испании
Пресс-служба России-1

Гранада, 7 февраля. Народный артист России Николай Басков высказал мнение, что его коллега Сергей Лазарев слишком много отдыхает. Ответная реакция Лазарева не заставила себя долго ждать.

Экс-участник поп-дуэта Smash!! решил отвлечься от московской суеты в жарком испанском городе Гранаде, где провел день своей жизни. Басков оказался в числе первых, кто прокомментировал фотографии Лазарева с краткосрочного отпуска, которыми тот поделился в своем Instagram-аккаунте.

Исполнитель хита «Натуральный блондин» иронично поинтересовался у коллеги, не устал ли он отдыхать. Как выяснилось, у Лазарева имелась уважительная причина, чтобы отправиться в отпуск.

«Перед тем, как встретится с тобой на съемках нового сезона «Ну-ка, все вместе!» мне нужно хорошенько отдохнуть и подготовиться», — парировал Лазарев.

Сергей Лазарев едко ответил на претензию Николая Баскова из-за своего отдыха в Испании
Prt Scr instagram.com / @lazarevsergey

Певец Николай Басков ранее посетил вечеринку, организованную народным артистом РСФСР Львом Лещенко по случаю его 80-летнего юбилея. Среди гостей мероприятия также оказались Олег Газманов, Игорь Крутой, Наташа Королева, София Ротару и Лариса Долина, пришедшая на празднование юбилея эстрадного певца в шикарном мини-платье.

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