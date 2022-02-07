Применить высшую меру: шоумен Барецкий призвал наказать Хованского за «растление неокрепших мозгов»

Блогеры-экстремисты не должны легко отделываться от заслуженной ими тяжкой кары. Об этом в интервью ФАН заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов Станислав Барецкий.

Ранее суд продлил запрет определенных действий блогеру Юрию Хованскому еще на два месяца. Напомним, что инфлюенсер обвиняется в исполнении песни про «Норд-Ост», которая, по версии следствия, «оправдывает терроризм».

«Мне кажется, что нашим правоохранительным органам не хватает статей, по которым можно сажать блогеров, выражаясь языком обывателя! — заявил Барецкий. — Поэтому законодателям надо озаботиться введением новых пакетов запретительных законов, которые сделают работу следствия более легкой и удобной, чтобы не было всей этой канители с бесконечным продлением сначала ареста, а теперь — «запрета определенных действий». Лучше не мелочиться и специально для блогеров-экстремистов отменить мораторий на смертную казнь — высшую меру наказания».

Невские Новости / Сергей Борода

Шоумен расстроен тем, что Хованский даже при большом желании уже не сможет быть подвержен данной карательной процедуре.

«Хотя я на это рассчитывал! — признается писатель. — В чем заключается вина этих блогеров, спросите вы? Да в растлении неокрепших мозгов школоты! Понятно, что взрослый человек не следит за блогерами, ему не до этого — надо выживать и кормить семью, а вот школота — тут другой случай! Эти как раз таких как Хованский слушают! И, выражаясь музыкальным языком, подпевают им!»

Ранее Барецкий призвал проверить эротическую рекламу московских гробов.