Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 февраля 21:45
21:44
Политика
Сенатор Пушков: модель «глобализация=американизация» не выдержала столкновения с реальностью
21:36
Весь мир
Глава МИД Мали встретился с лидером ЦАР на саммите Африканского Союза
21:34
Политика
Боррель назвал обстановку в ЕС самой сложной со времен холодной войны
21:32
Весь мир
Ливийский парламент заслушал предложения кандидата на пост премьер-министра Фатхи Башаги
21:21
Весь мир
Покровитель преступников: зачем глава миссии ООН в ЦАР покрывает бесчинства подчиненных
21:21
Общество
Почетный строитель РФ Лившиц назвал проекты, которые помогут развитию Севастополя
21:17
Общество
Выше Ниагарского в два раза: в Сети показали, как выглядит крымский водопад Учан-Су
21:15
Общество
Блогер объяснил, как сегодня на полуострове используется Северо-Крымский канал
21:05
Весь мир
Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на недвижимость в США
21:05
Весь мир
Житель турецкой Ыспарты замерз насмерть после отключения электричества из-за снегопада
Все новости

Применить высшую меру: шоумен Барецкий призвал наказать Хованского за «растление неокрепших мозгов»
Общество
Применить высшую меру: шоумен Барецкий призвал наказать Хованского за «растление неокрепших мозгов»
 /  Федеральное агентство новостей

Блогеры-экстремисты не должны легко отделываться от заслуженной ими тяжкой кары. Об этом в интервью ФАН заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов Станислав Барецкий.

Ранее суд продлил запрет определенных действий блогеру Юрию Хованскому еще на два месяца. Напомним, что инфлюенсер обвиняется в исполнении песни про «Норд-Ост», которая, по версии следствия, «оправдывает терроризм».

«Мне кажется, что нашим правоохранительным органам не хватает статей, по которым можно сажать блогеров, выражаясь языком обывателя! — заявил Барецкий. — Поэтому законодателям надо озаботиться введением новых пакетов запретительных законов, которые сделают работу следствия более легкой и удобной, чтобы не было всей этой канители с бесконечным продлением сначала ареста, а теперь — «запрета определенных действий». Лучше не мелочиться и специально для блогеров-экстремистов отменить мораторий на смертную казнь — высшую меру наказания».

«Применить высшую меру!»: Барецкий призвал наказать Хованского за «растление неокрепших мозгов»
Невские Новости / Сергей Борода

Шоумен расстроен тем, что Хованский даже при большом желании уже не сможет быть подвержен данной карательной процедуре.

«Хотя я на это рассчитывал! — признается писатель. — В чем заключается вина этих блогеров, спросите вы? Да в растлении неокрепших мозгов школоты! Понятно, что взрослый человек не следит за блогерами, ему не до этого — надо выживать и кормить семью, а вот школота — тут другой случай! Эти как раз таких как Хованский слушают! И, выражаясь музыкальным языком, подпевают им!»

Ранее Барецкий призвал проверить эротическую рекламу московских гробов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Применить высшую меру: шоумен Барецкий призвал наказать Хованского за «растление неокрепших мозгов»
россия блогер хованский барецкий
Комментировать