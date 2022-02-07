Минобороны Литвы заявило о повышении боеготовности страны из-за учений ВС РФ и Белоруссии

Вильнюс, 7 февраля. Литва вынуждена повысить уровень боеготовности войск из-за стартующих на текущей неделе совместных учений ВС РФ и Белоруссии, заявил командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

При этом в минобороны Литвы заявили, что непосредственная угроза безопасности государства отсутствует. Вильнюс также предполагает, что после российско-белорусских маневров какая-то часть ВС РФ может остаться на территории Белоруссии.

«Уровень оперативной готовности повышен с тем, чтобы в максимально короткие сроки отреагировать на вероятные угрозы с перемещением войск в те точки, где это может произойти», — сказал Рупшис.

Ранее оборонное ведомство ФРГ заявило об усилении поддержки на восточном фланге НАТО. Берлин готов дополнительно отправить 350 военных в Литву.