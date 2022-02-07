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Доходы «Газпрома» от экспорта голубого топлива выросли за 2021 год более чем вдвое

Экономика
Доходы «Газпрома» от экспорта голубого топлива выросли за 2021 год более чем вдвое
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 7 февраля. Холдинг «Газпром» нарастил доходы от экспорта газа по итогам 2021 года почти в 2,2 раза относительно результата 2020 года. Показатель достиг 55,51 млрд долларов, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).

Физический объем экспорта сырья в минувшем году возрос на 0,5% и достиг 203,5 млрд кубометров. По итогам 2021 года средняя экспортная стоимость поставок компании составила 272,8 доллара за 1 тыс. куб. метров.

В декабре 2021 года «Газпром» нарастил экспорт на 12,4% по сравнению с ноябрем — до 16,1 млрд куб. м на 8,34 млрд долларов (+15,8% в денежном выражении). Цена экспорта возросла до 517,8 доллара за тысячу «кубов» против 503,5 доллара за 1 тыс. куб. в ноябре.

«Газпром» отказался резервировать мощности польского участка трубопровода «Ямал — Европа» и украинского доптранзита на второй и третий кварталы 2022 года. На это указывают данные аукционов.

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Газпром фтс доходы экспорт газа
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