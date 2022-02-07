Жильцы задымленной квартиры в Пензе спали до приезда пожарных

Задымление квартиры в одной из многоэтажек Пензы обеспокоило всех жителей дома, кроме хозяев. Они не обращали внимания на смог, пока к ним не приехали пожарные.

Инцидент произошел 7 февраля. Жители пятого этажа дома на улице Кижеватого поставили на плиту еду и ушли спать.

После шести часов утра от очевидцев поступил звонок с жалобой на дым и плохой запах в доме, который распространился до девятого этажа. На место выехала бригада пожарных. Спецтехника дежурила на улице.

На снятых очевидцами кадрах видно, как спасатели заходят в пострадавшую квартиру. Весь подъезд погружен в густой туман.

В комнате пожарные обнаружили мирно спящих хозяев. Мужчинам пришлось буквально будить их. В социальных сетях местные жители заявили, что это была собственница и ее сожитель. Жильцы назвали соседа «пьяным», а их пару «алкашами».

«Физически никто не пострадал. Но неизвестно, как дым на состояние людей повлияет», — заявила жительница дома.

Хозяев квартиры срочно эвакуировали. Их состояние на данный момент неизвестно.