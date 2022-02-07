Генерал Картаполов: учения ВС РФ и Белоруссии стали поводом для новой истерики НАТО

Москва, 7 февраля. Совместные учения ВС РФ и Белоруссии пугают Североатлантический альянс, который может использовать их для нагнетания военной истерии, заявил генерал-полковник Андрей Картаполов.

Картаполов назвал причину неадекватной реакции Запада на российско-белорусские учения. По его словам, западные страны нашли в них повод для страха и новой истерики. Он напомнил, что ВС РФ и Белоруссии в ходе проверки сил реагирования Союзного государства отработали боевое слаживание, а также борьбу с незаконными вооруженными формированиями.

«Они опять не просчитали наши действия, уже не раз и два, потому что не понимают, насколько реально увеличилась региональная группировка войск и вырос боевой потенциал. Хотя, недавно министр обороны РФ в ходе селекторного совещания абсолютно четко и понятно сказал, что силы и средства, которые в рамках этих учений прибыли в Белоруссию, вписываются в требования Венских соглашений», — отметил Картаполов.

По его словам, для НАТО любая военная активность Москвы становится поводом для раздувания истерии. Картаполов убежден, что российские маневры на Западе всегда будут использоваться для этих целей. Он напомнил, что США и их союзники регулярно совершают необоснованные агрессивные антироссийские выпады.

Ранее сообщалось, что телеведущий Андрей Норкин озадачил экспертов неожиданным вопросом о крахе Североатлантического альянса. Стоит отметить, что в Германии недавно предложили распустить эту ненужную организацию, передает «Царьград».