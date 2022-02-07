Эксперт Сошников назвал условия роста биткоина до 50 тысяч долларов

Москва, 7 февраля. Стоимость биткоина впервые с 20 января достигла 43 тысяч долларов. Криптовалюта подорожала за неделю на 13%. Инвесторы вкладывают деньги в биткоин, опасаясь увеличения процентных ставок в США на заседании ФРС в марте, сообщает РБК.

Директор сервиса по обмену криптовалют Alfacash Никита Сошников отметил, что инвесторы опасаются замедления роста акций.

«Страх инвесторов перед тем, что рост акций скоро закончится, только усилил надежды на криптовалют. Грубо говоря, инвесторы пытаются сорвать последний куш в ожидании затяжного спада на фондовом рынке», — пояснил Сошников.

Эксперт считает, что в марте биткоин может подорожать до 47-50 тысяч долларов. Цена на него никогда не упадет ниже 36 тысяч долларов.

«Слишком много желающих выставили ордера на покупку биткоинов в районе 35-36 тысяч долларов. Так что даже если падение произойдет, монета тут же отскочит», — подчеркнул эксперт.

Сошников уверен, что после коррекции стоимость биткоина может подняться выше 50 тысяч долларов.

Минфин России подготовил концепцию регулирования криптовалют. Ведомство предлагает проводить все операции через российские банки. Это необходимо для стабилизации отрасли.