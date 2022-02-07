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Рынок алмазов восстановился после пандемии

Экономика
Рынок алмазов восстановился после пандемии
severalmaz.ru  /  пресс-служба ОАО «Севералмаз»

Бостон, 7 февраля. Авторы доклада The Global Diamond Industry убеждены, что алмазный рынок успешно восстановился еще до окончания пандемии коронавируса. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Алмазная индустрия испытала подъем в 2021 году. Если в позапрошлом году объемы реализации ювелирных изделий в глобальном масштабе просели на 15%, а производство необработанных драгоценностей обвалилось на 20%, то предыдущий год продемонстрировал совсем другие результаты.

Консалтинговая компания Bain & Company, а также антверпенский Всемирный центр алмазной промышленности считают, что «отрасль пережила подъем, и восстановление настолько быстрое, что застало врасплох даже инсайдеров».

По мнению экспертов, отличные показатели в 2021 году фиксировались в том числе благодаря Китайскому новому году и Дню святого Валентина, которые хорошо подогрели продажи бриллиантов. Общие продажи «ювелирки» к концу года выросли на 29%.

Люди начали демонстрировать повышенный интерес к драгоценным камням, из-за чего активно начал расти спрос и на сырье. Достаточно быстро необработанные алмазы подорожали на 21%. Ключевыми игроками на данном рынке все еще являются De Beers и российская «Алроса». Выручка добывающих предприятий с продажи алмазов возросла в прошлом году на 62%.

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