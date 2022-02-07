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Количество жалоб россиян на банки в 2021 году упало почти на треть

Экономика
Количество жалоб россиян на банки в 2021 году упало почти на треть
pixabay.com  /  StockSnap

Москва, 7 февраля. Жители России стали значительно меньше жаловаться на кредитные организации в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РФ.

Так, число обращений в ЦБ снизилось на 27% относительно 2020 года. Но наряду с этим более чем на треть (36,8%) увеличилось количество жалоб на мошенничество, отмечается на официальном сайте регулятора.

Жаловаться на микрофинансовые организации (МФО) в минувшем году стали чаще на 37,2%, в том числе из-за группы компаний, которые нарушали или ущемляли права потребителей, подчеркивает Банк России. ЦБ исключил шесть членов этой группы из реестра, что сократило число обращений в конце года.

Преступники усовершенствовали и унифицировали приемы для обмана граждан. Благодаря методам социальной инженерии аферисты стали все чаще достигать успеха.

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банк россии банки жалобы
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