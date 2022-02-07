Владимир Путин и Эммануэль Макрон приступили к разговору в Кремле

Москва, 7 февраля. Переговоры президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона начались в Кремле.

Предполагается, что встреча продолжится за рабочим обедом лидеров. По итогам беседы они проведут совместную пресс-конференцию.

Встреча президентов началась за длинным столом в Кремле. Стороны соблюдают социальную дистанцию, они общались на английском, пока прояснялась ситуация с переводом. Владимир Путин рассказал, что рад шансу обсудить ситуацию на Украине лично с коллегой.

Ранее президент Франции сообщил об оптимистичном настрое перед разговором с российским лидером. При этом иностранный политик подчеркнул, что не ожидает мгновенных чудес.