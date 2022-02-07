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Интерес к текиле в США вырос почти до уровня водки

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 18:43
Экономика
Интерес к текиле в США вырос почти до уровня водки
wikipedia.org  /  Jgiansan / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 7 февраля. Потребление текилы в США выросло настолько, что по популярности этот напиток может скоро обогнать водку, сообщает ИА «Красная весна» со ссылкой на информ-портал Infobae.

Данные Совета по дистиллированным спиртным напиткам США свидетельствуют, что ритм продаж текилы в последние месяцы значительно вырос. Если ничего не изменится, то текила обгонит по количеству покупок водку, которая является в США самым популярным алкогольным напитком.

Темп реализации текилы в 2021 году был очень динамичным и продажи напитка увеличились настолько, что он обогнал по популярности коньяк и виски. Интерес выше, чем к текиле, в США наблюдается только к готовым алкогольным напиткам.

Объем продаж текилы в США в минувшем году вырос на 30,1% по сравнению с 2020 годом. В стране было продано текилы на 5,2 млрд долларов.

Водку уважают не только обычные американцы, но и политики США. Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд поделилась мечтой, чтобы «Северный поток — 2» прокачивал не газ, а водку.

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сша текила алкоголь в США
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