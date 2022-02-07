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Amazon продлила супергеройский веб-сериал «Пацаны» на четвертый сезон

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 18:40
Общество
Amazon продлила супергеройский веб-сериал «Пацаны» на четвертый сезон
Кадр из сериала «Пацаны»

Вашингтон, 7 февраля. Стриминговая платформа Amazon Prime собирается выпустить четвертый сезон фантастического веб-сериала «Пацаны».

Создатели сериала объявили о выходе нового сезона еще до премьеры третьей части, которая должна состояться 3 июня. Пока зрителям не представлен даже полноценный трейлер предстоящего сезона.

Amazon объявила о продолжении сериала в Instagram. Проект является одним из самых просматриваемых на стрим-сервисе, возможно поэтому создатели заранее уверены в успехе следующих его частей.

В сериале сыграют Энтони Старр, Эрин Мориарти, Карл Урбан, Джек Куэйд, Доминик МакЭллигот, Джесси Ашер, Лас Алонсо, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара и другие, сообщает «Культуромания».

В тизере третьего сезона можно увидеть двух персонажей — Хоумлендера в исполнении Энтони Старра и Старлайт, которую играет Эрин Мориарти. Постепенно камера делает наезд на лицо лидера Семерки, демонстрирующего зловещую улыбку.

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amazon сериал пацаны
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