Amazon продлила супергеройский веб-сериал «Пацаны» на четвертый сезон

Вашингтон, 7 февраля. Стриминговая платформа Amazon Prime собирается выпустить четвертый сезон фантастического веб-сериала «Пацаны».

Создатели сериала объявили о выходе нового сезона еще до премьеры третьей части, которая должна состояться 3 июня. Пока зрителям не представлен даже полноценный трейлер предстоящего сезона.

Amazon объявила о продолжении сериала в Instagram. Проект является одним из самых просматриваемых на стрим-сервисе, возможно поэтому создатели заранее уверены в успехе следующих его частей.

В сериале сыграют Энтони Старр, Эрин Мориарти, Карл Урбан, Джек Куэйд, Доминик МакЭллигот, Джесси Ашер, Лас Алонсо, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара и другие, сообщает «Культуромания».

В тизере третьего сезона можно увидеть двух персонажей — Хоумлендера в исполнении Энтони Старра и Старлайт, которую играет Эрин Мориарти. Постепенно камера делает наезд на лицо лидера Семерки, демонстрирующего зловещую улыбку.