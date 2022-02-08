Геннадий Онищенко рассказал, что привлекло его особое внимание в заявлении лидеров России и Китая

Политик и врач, академик РАН Геннадий Онищенко в авторской колонке для ФАН проанализировал некоторые положения совместного заявления президента России Владимира Путина и руководителя Китая Си Цзиньпина. Документ был принят в ходе визита российского лидера в Пекин в связи с открытием зимней Олимпиады 2022. В заявлении в частности было уделено внимание пандемии и другим актуальным вопросам, касающимся биологической безопасности. В документе в частности говорилось, что Россия и Китай положительно оценивают эффективное взаимодействие в двустороннем и многостороннем форматах в борьбе с пандемией COVID-19.

«Стороны подчеркивают, что проблема происхождения новой коронавирусной инфекции лежит в научной плоскости. Исследования по данной теме должны опираться на глобальные знания, для чего необходимо наладить сотрудничество между учеными всего мира. Стороны выступают против политизации этой проблематики», — отмечается в заявлении.

Именно на это положение в частности обратил особое внимание в своей колонке эпидемиолог, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией ФАН.

ПолитЭксперт /

На что я обратил особое внимание в заявлении глав РФ и КНР. Колонка Геннадия Онищенко

С огромным интересом ознакомился с текстом заявления руководителей России и Китая. Многое в этом документе созвучно тому, о чем я ранее неоднократно предупреждал.

Я имею в виду в том числе голословные, с моей точки зрения, обвинения в адрес Китая со стороны США, что COVID-19 имеет лабораторное и при этом китайское происхождение. Не менее острая, с моей точки зрения, тема, которая тоже нашла отражение в заявлении лидеров двух стран, — опасность, которую представляют военно-биологические объекты США.

Подчеркиваю, я обратил внимание именно на эти разделы, хотя сам документ, по сути, охватывает все мировые проблемы. Но для меня, как для врача и ученого, особенно важны аспекты, которые являются сферой моей деятельности и моих профессиональных интересов.

Для меня очень важно то, что было сказано по поводу пандемии: не следует спекулировать на теме якобы искусственного происхождения вируса, а нужно предоставить решение этого вопроса ученым. Любая работа в этой области должна вестись строго в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также Конвенции о биологическом оружии.

В связи с этим не могу не напомнить то, о чем говорил неоднократно. Именно Соединенные Штаты после событий 11 сентября 2001 года, а затем использования боевых спор сибирской язвы против своего населения фактически сорвали принятие протокола контроля за соблюдением этой конвенции. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) была принята в 1972 году, но по вине США механизма контроля за ее соблюдением так и не существует: в 2001 году, чтобы развязать себе руки для нападения на Афганистан, американцы сорвали подписание уже практически готового документа.

Поэтому считаю таким важным заявление руководителей России и Китая о необходимости «полного соблюдения и дальнейшего укрепления КБТО, в том числе путем ее институционализации, укрепления ее механизмов и принятия юридически обязывающего протокола».

ФБА «Экономика сегодня» /

О деструктивной роли США в том, что касается нераспространения биологического оружия, тоже было сказано совершенно недвусмысленно, позволю себе привести цитату:

«Стороны подчеркивают, что внутренняя и зарубежная военно-биологическая деятельность США и их союзников вызывает у международного сообщества серьезные опасения и вопросы относительно соблюдения ими КБТО».

Лидеры России и Китая также отметили, что подобная деятельность представляет серьезную угрозу для национальной безопасности не только наших стран, но и всего региона. Не могу с этим не согласиться: военно-биологические лаборатории, действующие под эгидой Пентагона и, как я недавно рассказывал, бундесвера, представляют серьезнейшую угрозу для всех. Напомню, недавно речь шла о сверхсекретной лаборатории в Алма-Ате, которую создали американцы на базе советского противочумного института и в которой хранятся штаммы опаснейших возбудителей. Есть такие объекты и в Грузии, и на Украине, и в других странах постсоветского пространства, что не может не вызвать озабоченность.

Именно поэтому руководители России и Китая призвали США и их союзников действовать открыто, прозрачно и ответственно. Ради безопасности всего мира Соединенным Штатам пора вернуться за стол переговоров о принятии юридически обязывающего протокола к КБТО с эффективным механизмом проверки, говорится в заявлении.

Думаю, этот взвешенный всеобъемлющий документ может дать толчок к созданию по-настоящему действенного механизма, который поможет в будущем защититься в том числе от таких угроз, как нынешняя пандемия. Слово за Соединенными Штатами и их союзниками. Западу пора отказаться от конфронтации и голословных обвинений в адрес как России, так и Китая ради нашего общего будущего.