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ЦБ открыл анонимный онлайн-сервис для получения данных о теневых владельцах фирм

Экономика
ЦБ открыл анонимный онлайн-сервис для получения данных о теневых владельцах фирм
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 февраля. Банк России заявил о готовности принимать сообщения, где указываются данные о настоящих владельцах финансовых компаний.

Любой гражданин, который обладает информацией о теневых руководителях финансовой организации, сможет анонимно отправить данные в Центробанк.

Данный функционал реализуется с помощью специального анонимного онлайн-сервиса. Россияне через него передадут регулятору информацию о настоящем владельце и бенефициарах МФО, страховых фирм, банков и других организаций.

Предполагается, что сервис «поможет выявить лиц, реально контролирующих деятельность финансовых организаций, но не указанных в качестве владельцев и контролирующих лиц на сайтах Банка России и самих организаций».

Сервис является анонимным, поэтому представители Центробанка не станут отвечать на полученные через него сообщения. Однако указывается, что регулятор будет скрупулезно изучать полученные данные. Директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова добавила, что нахождение скрытых владельцев приведет к большей прозрачности отечественного финрынка.

Российские банки до конца ноября должны усилить контроль за проведением денежных операций. Центробанк поставил такую задачу кредитным компаниям, а регулятору соответствующее поручение дали в правительстве.

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