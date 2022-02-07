Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 февраля 18:46
18:45
Экономика
Количество жалоб россиян на банки в 2021 году упало почти на треть
18:45
Политика
Владимир Путин и Эммануэль Макрон приступили к разговору в Кремле
18:43
Экономика
Интерес к текиле в США вырос почти до уровня водки
18:40
Общество
Amazon продлила супергеройский веб-сериал «Пацаны» на четвертый сезон
18:36
Весь мир
Родители в США выступили против недели солидарности с BLM в школах
18:36
Олимпийские игры 2022
Мэр Сочи поздравил прыгунью с трамплина Ирму Махиня с серебряной медалью на ОИ-2022
18:35
Армия
Столтенберг: НАТО изучает возможность расширения военного присутствия в Восточной Европе
18:31
Экономика
ЦБ открыл анонимный онлайн-сервис для получения данных о теневых владельцах фирм
18:31
Спорт
Агент Касабиев раскрыл подробности аренды «Зенитом» защитника «Кайрата» Алипа
18:31
Армия
Sohu: три стратегические ошибки сделают неизбежным поражение Польши в войне с Россией
Все новости

Агент Касабиев раскрыл подробности аренды «Зенитом» защитника «Кайрата» Алипа

Спорт
Агент Касабиев раскрыл подробности аренды «Зенитом» защитника «Кайрата» Алипа
Global Look Press  /  MANUEL GEISSER via www.imago-ima/www.imago-images.de

Санкт-Петербург, 7 февраля. Защитник «Кайрата» и сборной Казахстана Нуралы Алип перейдет в петербургский «Зенит» на правах аренды.

Как рассказал футбольный агент Сослан Касабиев, трансферными делами игрока занимается лично президент «Кайрата».

«По моей информации, «Зенит» договорился об аренде до конца сезона с правом выкупа. Если не ошибаюсь, речь идет о сумме в 4 млн евро. Возможности Алипа хорошо известны в «Зените» благодаря Анатолию Тимощуку и Андрею Аршавину, которые поиграли в Казахстане», — передает «Р-Спорт» слова агента.

Отвечая на вопрос о том, способен ли Алип бороться за место в стартовом составе сине-бело-голубых, Касабиев отметил, что тренировочный процесс расставит все по своим местам.

Напомним, в середине января «Зенит» пригласил казахстанского футболиста на тренировочный сбор в ОАЭ. Сообщалось, что по итогам подготовки ко второму кругу чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) и евровесне тренерский штаб определится с будущим Алипа в петербургском клубе.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Агент Касабиев раскрыл подробности аренды «Зенитом» защитника «Кайрата» Алипа
футбол Зенит трансферы Нуралы Алип
Комментировать