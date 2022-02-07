Агент Касабиев раскрыл подробности аренды «Зенитом» защитника «Кайрата» Алипа

Санкт-Петербург, 7 февраля. Защитник «Кайрата» и сборной Казахстана Нуралы Алип перейдет в петербургский «Зенит» на правах аренды.

Как рассказал футбольный агент Сослан Касабиев, трансферными делами игрока занимается лично президент «Кайрата».

«По моей информации, «Зенит» договорился об аренде до конца сезона с правом выкупа. Если не ошибаюсь, речь идет о сумме в 4 млн евро. Возможности Алипа хорошо известны в «Зените» благодаря Анатолию Тимощуку и Андрею Аршавину, которые поиграли в Казахстане», — передает «Р-Спорт» слова агента.

Отвечая на вопрос о том, способен ли Алип бороться за место в стартовом составе сине-бело-голубых, Касабиев отметил, что тренировочный процесс расставит все по своим местам.

Напомним, в середине января «Зенит» пригласил казахстанского футболиста на тренировочный сбор в ОАЭ. Сообщалось, что по итогам подготовки ко второму кругу чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) и евровесне тренерский штаб определится с будущим Алипа в петербургском клубе.