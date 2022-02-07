Sohu: три стратегические ошибки сделают неизбежным поражение Польши в войне с Россией

Пекин, 7 февраля. Мысль о войне с Россией приводит в отчаяние польских военных. Аналитики из Китая убеждены, что три стратегические ошибки сделают неизбежным поражение Польши в таком противостоянии.

В публикации издания Sohu говорится, что в 2020 году польское минобороны организовало учения, в которых принимали участие военнослужащие ВС США. Войска хотели проверить, смогут ли они противостоять российским военным, если в случае войны будет организовано наступление со стороны Калининградской области. Результаты маневров оказались удручающими, передает «ПолитРоссия».

Оказалось, что в смоделированном искусственным интеллектом сражении ВС РФ понадобилось всего четыре дня, чтобы прорвать оборону и окружить Варшаву. В Китае на примере прошедших учений объяснили, почему у поляков почти нет шансов выстоять в войне с Россией.

Во-первых, хорошая дорожная инфраструктура позволяет проводить штурмовые операции бронетанковых кластеров. Во-вторых, Польша попросту переоценила собственные силы. Боевая мощь польской армии оказалась не настолько высокой, как предполагалось. В-третьих, поляки сильно недооценили противника.

Аналитики из КНР убеждены, что Варшава должна сделать для себя соответствующие выводы, чтобы избежать горького поражения. Полякам необходимо усвоить, что реальная военная конфронтация с Россией является самоубийственной.

Ранее сообщалось, что Польша разместит в юго-восточной части страны дополнительные войска ВС США. Отмечалось, что они будут развернуты недалеко от границы с Украиной.