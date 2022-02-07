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Киев обратился к США с просьбой предоставить украинской армии противоракетные комплексы

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 18:34
Армия
Киев обратился к США с просьбой предоставить украинской армии противоракетные комплексы
defense.gov

Москва, 7 февраля. Киев направил Вашингтону запрос на передачу украинской армии партии комплексов противовоздушной обороны (ПВО).

Дипломатический источник сообщил ТАСС, что Киев попросил у США несколько дивизионов противоракетных комплексов Theater High Altitude Area Defense (THAAD).

Ранее в Wall Street Journal отметили, что США за последнее время поставили Украине «множество оружия» общей стоимостью 1,5 млрд долларов. Между Западом и Киевом образовался настоящий «воздушный мост», говорится в публикации.

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украина сша пво thaad
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