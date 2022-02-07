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Певица Наташа Королева заявила, что Тарзан уже староват для стриптиза

Шоу-бизнес
Певица Наташа Королева заявила, что Тарзан уже староват для стриптиза
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 7 февраля. Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный как Тарзан, променял сцену, масло для тела и свет софитов на кисть, мольберт и полотно. Исполнительница хита «Маленькая страна» новое увлечение супруга приняла: по словам Королевой, для стриптиза он уже староват.

Певица не смогла не прийти на первую в жизни Тарзана выставку картин. Как выяснилось, живописью муж Королевой увлекся в период пандемии. Исполнительница в успехе Глушко на новом поприще не сомневается — по ее словам, у него получается все, за что Тарзан бы не взялся.

«Он все делает на высоком уровне. Я думаю, что его начало художника очень перспективное. Стриптиз по большому счету — та страница, которая уже закрыта и по возрасту, и по энергии. Давайте будем честными: да, Сережа в прекрасной форме, но ему 8 марта будет 52 года», — высказалась Королева на презентации, добавив, что и сам Тарзан уже охладел к стриптизу.

Королева объяснила, что Тарзан занимался танцами, поскольку «ему было в кайф», однако, по словам звезды, время идет, и ситуации, равно как и сами люди, меняются вместе с ним.

Прошлое Тарзана, впрочем, играет певице только на руку. Так, прежняя профессия обязывала его всегда держать себя в отличной физической форме, и теперь Глушко помогает избавляться от лишнего веса самой Королевой.

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королева певица тарзан
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