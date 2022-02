Родители в США выступили против недели солидарности с BLM в школах

Вашингтон, 7 февраля. Несколько родителей высказались против недели солидарности с движением Black Lives Matter (Жизни черных имеют значение) в школах США. Активистов обвинили в подрыве семейных ценностей, передает Fox News.

Outrage mounts after schools across nation celebrate BLM's 'Week of Action'https://t.co/c4vOQNbmhC — Fox News (@FoxNews) February 6, 2022

Папа одного из учеников в штате Калифорния направил письмо в школьный округ, в котором выразил опасения из-за недели солидарности с BLM. Он написал, что обеспокоен идеологией, которую несут активисты, в частности, «разрушение нуклеарной семьи, глобализм и пропаганду квир культуры».

«Оба прадеда нашей дочери воевали с фашизмом во время Второй мировой войны. Наша семья пережила холокост, погромы, геноцид. Мы решительно поддерживаем Израиль. BLM — это однозначно расистское политическое движение, которое противоречит многим ценностям нашей семьи. Я не позволю этой группе притворщиков принимать какое-либо участие в образовании моего ребенка», — говорится в письме.

Подобная риторика встречается в сообщениях и других американских родителей.

«Неделя BLM для детей начальной и средней школы включает в себя «разрушение нуклеарной семьи», призывы к тому, что «каждый может выбирать свой пол» и антиполицейскую риторику. Этим радикалам не место в наших школах», — написала американка Джейн Тимкен.

This BLM “Week of Action” - for elementary & middle-school children - includes a “disruption of the nuclear family,” calls that “everyone gets to choose their own gender” and anti-police rhetoric.



This radical indoctrination has no place in our schools.https://t.co/d7V6ABLJzH — Jane Timken (@JaneTimkenOH) February 3, 2022

«Чему учат наших детей в школе во время недели действий BLM? Разрушение нуклеарных семей, сокращение расходов на полицию, глобализм. Мы все знаем, чем на самом деле является движение BLM — замаскированным марксизмом», — написала конгрессмен Элизабет Ван Дуйн.

What our kids are being taught in school during BLM Week of Action⬇️



????Implementation of “Black Villages”

????Disruption of nuclear families

????Defund police

????“Collective living”

????Globalism



We all know what the “BLM” movement really is – marxism in disguise. — Congresswoman Beth Van Duyne (@RepBethVanDuyne) February 2, 2022

Ранее главу Black Lives Matter в Мемфисе отправили в тюрьму на шесть лет.