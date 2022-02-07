Олимпийская чемпионка Слепцова встала на защиту российских биатлонисток после их неудачи в гонке

Звездная российская биатлонистка, которая в 2010 году завоевала золото Олимпийских игр, была чемпионкой мира, шесть раз поднималась на высшую ступеньку пьедестала почета в рамках Кубка мира, Светлана Слепцова возмущена потоком критики и гнева, обрушившимся на российских биатлонисток после не очень удачной индивидуальной гонки. Своими чувствами олимпийская чемпионка поделилась в интервью ФАН.

«Девятое место Резцовой — это не так плохо! Если бы не досадный промах, то Кристина Резцова могла претендовать сегодня на медаль. Да хоть бы и десятое место. Меня всегда шокируют возмущения по поводу мест. Ведь все быстро меняется в биатлоне. Сегодня 9-е или 20-е, например. А послезавтра — первое место! Это спорт, и тут все непредсказуемо», — отметила олимпийская чемпионка.

TACC / Красильников Станислав

Светлана Слепцова посоветовала Кристине Резцовой, Ульяне Нигматуллиной, Евгении Буртасовой и Светлане Мироновой не читать статьи и комментарии, где их критикуют, а также не смотреть негативные сюжеты по ТВ. По мнению Слепцовой, слушать нужно только тренера.

TACC / CTK / Roman Vondrous

«Я не согласна с негативными комментариями в адрес наших биатлонисток после сегодняшней гонки. Во-первых, нужно помнить, что это — Олимпиада, и это просто другая планета. И там, на Олимпиаде, всегда случается что-то невероятное. А во-вторых, я верю в наших девушек и парней-биатлонистов. Ведь, как показала смешанная эстафета, они все молодцы. Поэтому нужно и дальше верить в наших биатлонистов — это наши лучшие ребята, которые представляют нашу страну. Вы только представьте, каково им сейчас!» — подчеркнула Слепцова.

Накануне на Олимпийских играх в Пекине завершилась женская индивидуальная гонка на 15 км по биатлону. Победителем соревнований стала немецкая биатлонистка Денизе Херрман, преодолев дистанцию за 44 минуты 12,7 секунды с одним лишь промахом. Второй пришла француженка Анаис Шевалье-Буше также с одним промахом. Тройку лучших замкнула Марте Олсбю-Ройселанн из Норвегии. Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова. После второго огневого рубежа она занимала второе место, но затем допустила два промаха и потеряла шанс на медаль. В итоге она стала лишь девятой. А Ульяна Нигматуллина — только 78-я с десятью промахами.

Из-за этого двукратный призер олимпийских игр и бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал выступление отечественных биатлонисток провалом.