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Добывающие компании начали освоение золотоносных приисков штата Аль-Гезира в Судане

Весь мир
Добывающие компании начали освоение золотоносных приисков штата Аль-Гезира в Судане
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Вад-Медани, 7 февраля. Исполняющий обязанности губернатора суданского штата Аль-Гезира Исмаил Авад Аллах аль-Акиб сообщил, что ряд компаний добились значительного успеха в разведке золота на востоке провинции.

Об этом чиновник заявил во время своего выступления на 7-м форуме представителей центрального и соседних с ним регионов, посвященном вопросам закята. Он добавил, что прибыль от золотодобывающей промышленности в перспективе может пополнить мусульманский благотворительный фонд в штате.

Судан обладает значительными запасами драгоценного металла, который является важной составляющей экономики страны. Переходные власти не раз поднимали вопрос о необходимости развивать национальную горнодобывающую отрасль, так как экспорт золота обеспечивает государству приток иностранной валюты.

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судан
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