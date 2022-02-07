Добывающие компании начали освоение золотоносных приисков штата Аль-Гезира в Судане

Вад-Медани, 7 февраля. Исполняющий обязанности губернатора суданского штата Аль-Гезира Исмаил Авад Аллах аль-Акиб сообщил, что ряд компаний добились значительного успеха в разведке золота на востоке провинции.

Об этом чиновник заявил во время своего выступления на 7-м форуме представителей центрального и соседних с ним регионов, посвященном вопросам закята. Он добавил, что прибыль от золотодобывающей промышленности в перспективе может пополнить мусульманский благотворительный фонд в штате.

Судан обладает значительными запасами драгоценного металла, который является важной составляющей экономики страны. Переходные власти не раз поднимали вопрос о необходимости развивать национальную горнодобывающую отрасль, так как экспорт золота обеспечивает государству приток иностранной валюты.