Выборы президента Ирака перенесены из-за отсутствия кворума в парламенте

Багдад, 7 февраля. Парламент Ирака перенес на неопределенный срок президентские выборы из-за отсутствия кворума на сегодняшнем голосовании.

Оно было назначено на полдень, но еще накануне стало ясно, что процедура вряд ли состоится из-за массового бойкота со стороны наиболее сильных политических партий Совета представителей. Для одобрения кандидатуры требуется набрать не менее двух третей голосов из 329, однако в назначенное время в палате присутствовали всего несколько десятков депутатов.

Первым от участия в мероприятии отстранился лидирующий в парламенте блок Муктады ас-Садра, одержавший победу на выборах осенью прошлого года и занявший 73 места. Его отсутствие еще не делало голосование невозможным, но затем к бойкоту присоединился суннитский альянс во главе со спикером Мухаммадом аль-Халбуси, союзником Ас-Садра, который в сумме имеет 51 голос в палате представителей. Уже это фактически поставило в деле точку.

Впоследствии от участия в выборах отказалась и «Демократическая партия Курдистана» (ДПК) с 31 мандатом, от которой и выдвигался основной кандидат — бывший министр финансов и глава МИД Хошияр Зибари.

Стоит отметить, что именно с ним официально и связана причина бойкота: в 2016-м он был отстранен от должности в Минфине из-за обвинений в коррупции. Ас-Садр заявил, что данный политик не соответствует требованиям, предъявляемым к потенциальному президенту, и призвал союзную ему ДПК назначить «единого кандидата».

Ранее Верховный суд Ирака «заморозил» участие Зибари из-за жалоб законодателей, которые указали на предъявленные ему обвинения во взяточничестве. Тем не менее политик ответил, что официально не был осужден.

Sadrist bloc to boycott Iraq parliament vote to pick next president https://t.co/iJ6Dg6N0kj — Mutlu Civiroglu (@mutludc) February 5, 2022

Хошияр Зибари считается главным конкурентом действующего президента Бархама Салеха из «Патриотического союза Курдистана». По сложившимся правилам именно выходец из этого региона должен занять должность главы республики. По большей части данный пост носит церемониальное значение, однако в нынешних условиях голосование предельно важно для продолжения работы правительства: иракские законы возлагают на президента обязанность в течение 15 дней после своего избрания назначить премьер-министра, который фактически и руководит страной. Причем последний должен быть членом крупнейшего парламентского блока, а за это звание ныне борются «садристы» и союз оппозиционных им проиранских шиитских партий «Координационная структура». Последние, имея в сумме 88 мест, обратились к суду с просьбой признать их лидерство, но получили отказ, так как состав блоков до момента назначения президента может измениться.

У премьер-министра, выбираемого из числа шиитов, есть месяц, чтобы сформировать свое правительство. Этим и объясняется жесткое противостояние сторонников Тегерана с Ас-Садром, так как он, выступая против любого иностранного вмешательства, не намерен включать в правительство членов других политических блоков. Теперь «садристы» получили отсрочку, чтобы переманить какую-либо партию на свою сторону и закрепить позиции в парламенте.