Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 февраля 18:46
18:45
Политика
Владимир Путин и Эммануэль Макрон приступили к разговору в Кремле
18:43
Экономика
Интерес к текиле в США вырос почти до уровня водки
18:40
Общество
Amazon продлила супергеройский веб-сериал «Пацаны» на четвертый сезон
18:36
Весь мир
Родители в США выступили против недели солидарности с BLM в школах
18:36
Олимпийские игры 2022
Мэр Сочи поздравил прыгунью с трамплина Ирму Махиня с серебряной медалью на ОИ-2022
18:35
Армия
Столтенберг: НАТО изучает возможность расширения военного присутствия в Восточной Европе
18:31
Экономика
ЦБ открыл анонимный онлайн-сервис для получения данных о теневых владельцах фирм
18:31
Спорт
Агент Касабиев раскрыл подробности аренды «Зенитом» защитника «Кайрата» Алипа
18:31
Армия
Sohu: три стратегические ошибки сделают неизбежным поражение Польши в войне с Россией
18:31
Общество
Врачи стали чаще сталкиваться с повторными случаями заражения «Омикроном» за короткий срок
Все новости

Выборы президента Ирака перенесены из-за отсутствия кворума в парламенте

Весь мир
Выборы президента Ирака перенесены из-за отсутствия кворума в парламенте
Global Look Press  /  Iraqi Parliament/XinHua

Багдад, 7 февраля. Парламент Ирака перенес на неопределенный срок президентские выборы из-за отсутствия кворума на сегодняшнем голосовании.

Оно было назначено на полдень, но еще накануне стало ясно, что процедура вряд ли состоится из-за массового бойкота со стороны наиболее сильных политических партий Совета представителей. Для одобрения кандидатуры требуется набрать не менее двух третей голосов из 329, однако в назначенное время в палате присутствовали всего несколько десятков депутатов.

Первым от участия в мероприятии отстранился лидирующий в парламенте блок Муктады ас-Садра, одержавший победу на выборах осенью прошлого года и занявший 73 места. Его отсутствие еще не делало голосование невозможным, но затем к бойкоту присоединился суннитский альянс во главе со спикером Мухаммадом аль-Халбуси, союзником Ас-Садра, который в сумме имеет 51 голос в палате представителей. Уже это фактически поставило в деле точку.

Впоследствии от участия в выборах отказалась и «Демократическая партия Курдистана» (ДПК) с 31 мандатом, от которой и выдвигался основной кандидат — бывший министр финансов и глава МИД Хошияр Зибари.

Стоит отметить, что именно с ним официально и связана причина бойкота: в 2016-м он был отстранен от должности в Минфине из-за обвинений в коррупции. Ас-Садр заявил, что данный политик не соответствует требованиям, предъявляемым к потенциальному президенту, и призвал союзную ему ДПК назначить «единого кандидата».

Ранее Верховный суд Ирака «заморозил» участие Зибари из-за жалоб законодателей, которые указали на предъявленные ему обвинения во взяточничестве. Тем не менее политик ответил, что официально не был осужден.

Хошияр Зибари считается главным конкурентом действующего президента Бархама Салеха из «Патриотического союза Курдистана». По сложившимся правилам именно выходец из этого региона должен занять должность главы республики. По большей части данный пост носит церемониальное значение, однако в нынешних условиях голосование предельно важно для продолжения работы правительства: иракские законы возлагают на президента обязанность в течение 15 дней после своего избрания назначить премьер-министра, который фактически и руководит страной. Причем последний должен быть членом крупнейшего парламентского блока, а за это звание ныне борются «садристы» и союз оппозиционных им проиранских шиитских партий «Координационная структура». Последние, имея в сумме 88 мест, обратились к суду с просьбой признать их лидерство, но получили отказ, так как состав блоков до момента назначения президента может измениться.

У премьер-министра, выбираемого из числа шиитов, есть месяц, чтобы сформировать свое правительство. Этим и объясняется жесткое противостояние сторонников Тегерана с Ас-Садром, так как он, выступая против любого иностранного вмешательства, не намерен включать в правительство членов других политических блоков. Теперь «садристы» получили отсрочку, чтобы переманить какую-либо партию на свою сторону и закрепить позиции в парламенте.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Выборы президента Ирака перенесены из-за отсутствия кворума в парламенте
выборы ирак
Комментировать