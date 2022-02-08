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«Расцветет черный рынок ритуальных услуг»: Барецкий не одобрил идею превратить похороны в госуслугу
Общество
«Расцветет черный рынок ритуальных услуг»: Барецкий не одобрил идею превратить похороны в госуслугу
needpix.com  / 

В условиях высокой смертности от коронавируса сокращение количества предпринимателей, занимающихся ритуальным бизнесом, может сыграть злую шутку. Об этом в интервью ФАН заявил президент «Союза профессиональных ритуальных агентов» Станислав Барецкий.

Ранее стало известно, что депутаты Государственной думы планируют внести на рассмотрение в феврале проект нового закона о похоронном деле в России. Согласно этому документу, похороны станут госуслугой, а ритуальные агентства обязаны будут получать разрешение на свою деятельность.

«От имени ритуальщиков скажу, что в данной инициативе нет ничего страшного, — подчеркнул Барецкий. — Похоронный бизнес и так наполовину у нас теневой, так что сильно кому-то навредить данный законопроект, если он будет принят, не сможет».

По мнению главы «Союза профессиональных ритуальных агентов», закон делается под определенные компании.

«Инициатива не нова — нечто похожее было в Советском Союзе, но работало из рук вон плохо, — заметил эксперт. — Не будет действовать эта мера и сейчас. Чем это все закончится? Появится один монополист, и расцветет пышным цветом черный рынок ритуальных услуг».

Собеседник ФАН подчеркнул, что его самого нововведения никак не коснутся.

«Расцветет черный рынок ритуальных услуг»: Барецкий не одобрил идею превратить похороны в госуслугу
фото из личного архива Стаса Барецкого /

«Я изначально открывал некоммерческую организацию, чтобы максимально себя обезопасить, — сказал Барецкий. — И, как видно, не зря!»

Собеседник ФАН считает, что планируемая законодательная инициатива отсечет от похоронного бизнеса частных лиц, которые гораздо успешнее могут разобраться с «наплывом» жертв COVID-19, нежели неповоротливая государственная структура.

«У нас эпидемия, люди пачками умирают, а мы хотим ограничить число тех, кто в состоянии их похоронить, — заявил эксперт. — Боюсь, что ни к чему хорошему это не приведет».

Ранее Барецкий призвал проверить эротическую рекламу московских гробов.

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россия похороны ритуальные услуги барецкий
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